В Украине сегодня ожидаются морозы, на западе пройдет снег (карта)

08:10, 21 февраля 2018
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В северных областях температура до -12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

Погода на неделю: в Украине сильно похолодает, местами ожидается до -19° (карта)

На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -5°.

На западе Украины в среду пройдет снег. Температура до -8°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -12°. В центре практически без осадков, температура до -10°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН
Прогноз на 21 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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