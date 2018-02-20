В Украину идет похолодание: в Киеве ударят лютые морозы
На этой неделе синоптики прогнозируют в столице понижение температуры воздуха и гололед.
На этой неделе в столице ожидается снижение температуры воздуха до 16° мороза ночью.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.
21 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.
На Житомирщине этой зимой от переохлаждения уже умерло пятеро жителей области
22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.
24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11° мороза, днем 6-8° мороза. 25 февраля ожидается небольшой снег; температура ночью 14-16°, днем около 10° мороза.
Как сообщала Погода УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.
Погода в Украине
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Винница-7°... -2°
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Днепропетровск-6°... 0°
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Донецк-7°... 0°
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Житомир-7°... 0°
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Запорожье-4°... +2°
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Ивано-Франковск-6°... -2°
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Киев-7°... 0°
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Кировоград-6°... +1°
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Луганск-7°... -1°
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Луцк-5°... 0°
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Львов-4°... -1°
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Николаев-4°... +3°
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Одесса-4°... +2°
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Полтава-7°... -3°
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Ровно-6°... -1°
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Симферополь-5°... +2°
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Сумы-9°... -4°
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Тернополь-6°... -2°
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Харьков-8°... -2°
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Херсон-4°... +2°
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Хмельницкий-5°... +1°
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Черкассы-6°... 0°
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Чернигов-11°... -1°
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Черновцы-5°... 0°