В Украину идет похолодание: в Киеве ударят лютые морозы

На этой неделе синоптики прогнозируют в столице понижение температуры воздуха и гололед.

В столице ударят морозы / фото УНИАН

На этой неделе в столице ожидается снижение температуры воздуха до 16° мороза ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

21 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

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22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.

24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11° мороза, днем 6-8° мороза. 25 февраля ожидается небольшой снег; температура ночью 14-16°, днем около 10° мороза.

Как сообщала Погода УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.