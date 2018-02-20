В Киеве завтра без осадков, днем температура до -2°
17:00, 20 февраля 2018
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Вечером похолодает до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 февраля, в Киеве без осадков, температура до -9°.
В Украине сегодня без осадков, местами до -10° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 1,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.
Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.
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Погода в Украине
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Винница-7°... -2°
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Днепропетровск-6°... 0°
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Донецк-7°... 0°
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Житомир-7°... 0°
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Запорожье-4°... +2°
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Ивано-Франковск-6°... -2°
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Киев-7°... 0°
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Кировоград-6°... +1°
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Луганск-7°... -1°
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Луцк-5°... 0°
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Львов-4°... -1°
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Николаев-4°... +3°
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Одесса-4°... +2°
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Полтава-7°... -3°
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Ровно-6°... -1°
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Симферополь-5°... +2°
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Сумы-9°... -4°
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Тернополь-6°... -2°
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Харьков-8°... -2°
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Херсон-4°... +2°
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Хмельницкий-5°... +1°
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Черкассы-6°... 0°
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Чернигов-11°... -1°
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Черновцы-5°... 0°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +6 °
Влажность: 85 %
Давление: 762 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 3 %
Восход: 06:55
Закат 17:52
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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