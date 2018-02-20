В Киеве завтра без осадков, днем температура до -2°

Вечером похолодает до -4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 февраля, в Киеве без осадков, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 1,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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