В Киеве завтра без осадков, днем температура до -2°

17:00, 20 февраля 2018
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Вечером похолодает до -4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 февраля, в Киеве без осадков, температура до -9°.

В Украине сегодня без осадков, местами до -10° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 1,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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