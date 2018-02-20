Завтра в Украине похолодает, на западе пройдет снег (видеопрогноз)

Местами до -12°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -5°.

На западе Украины в среду пройдет снег. Температура до -8°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -12°. В центре практически без осадков, температура до -10°.

Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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