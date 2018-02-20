Сильный туман нарушил паромное сообщение на юге Китая

Из-за усложнения погодных условий более 10 тыс. автомобилей застряли в городе Хайкоу.

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Густой туман нарушил паромное сообщение в проливе Цюнчжоу, который разделяет материковый Китай и островную провинцию Хайнань.

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Из-за усложнения погодных условий более 10 тыс. автомобилей застряли в городе Хайкоу, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Утром 20 февраля туман начал рассеиваться, в двух портах работа паромных переправ была возобновлена, однако местные власти советуют путешественникам воздержаться от поездок, поскольку дороги все еще сильно загружены.

Напомним, густой туман в Шанхае (Китай) привел к нарушению движения транспорта.