Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед
С начала года в Украине на водоемах погибли более 70 человек
Из-за нестабильной температуры воздуха на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, который является опасным для всех посетителей водоемов.
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Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
С начала 2018 года было зафиксировано уже более 70 случаев гибели людей на водных объектах страны.
Спасатели призывают граждан вне выходить на ненадежный лед и предостеречь от этого своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности во время пребывания на льду.
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