Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед

14:50, 20 февраля 2018
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С начала года в Украине на водоемах погибли более 70 человек

Спасатели призывают не выходить на тонрку лед / УНИАН
Спасатели призывают не выходить на тонрку лед / УНИАН

Из-за нестабильной температуры воздуха на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, который является опасным для всех посетителей водоемов.

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Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

С начала 2018 года было зафиксировано уже более 70 случаев гибели людей на водных объектах страны.

Спасатели призывают граждан вне выходить на ненадежный лед и предостеречь от этого своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности во время пребывания на льду.

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