В Китае пожар охватил 10 га леса
Пострадавших нет.
В горном районе к северу от Куньмина в провинции Юньнань (Китай) разгорелся лесной пожар.
Во Львове произошел пожар в горстрое (фото)
Как сообщает Синьхуа, огонь распространился на 10 га леса. По сообщению пожарной службы, пострадавших нет.
Пожар начался 19 февраля на горе Чанчун, на борьбу с огнем было направлено более 950 пожарных. На данный момент причины пожара выясняются.
Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа за февраль выгорело более 800 тысяч га.
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