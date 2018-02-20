В Китае пожар охватил 10 га леса

Пострадавших нет.

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В горном районе к северу от Куньмина в провинции Юньнань (Китай) разгорелся лесной пожар.

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Как сообщает Синьхуа, огонь распространился на 10 га леса. По сообщению пожарной службы, пострадавших нет.

Пожар начался 19 февраля на горе Чанчун, на борьбу с огнем было направлено более 950 пожарных. На данный момент причины пожара выясняются.

Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа за февраль выгорело более 800 тысяч га.