Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Во вторник, 20 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 49 км на юго-запад от города Хули. Очаг землетрясения залегал на глубине 177,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.