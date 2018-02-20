В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,6

12:34, 20 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 20 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 49 км на юго-запад от города Хули. Очаг землетрясения залегал на глубине 177,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.

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