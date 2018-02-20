В Аргентине из-за пожаров выгорело более 800 тысяч га

11:39, 20 февраля 2018
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19 февраля были потушены пять очагов возгорания.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В аргентинской провинции Ла-Пампа за февраль выгорело более 800 тысяч га.

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Причинами пожаров чаще всего становились различные природные явления, в частности, грозы, передает "РИА Новости" со ссылкой на местный портал Infobae.

19 февраля были потушены пять очагов возгорания, но затем вспыхнули еще три новых. Бороться с пожарами коллегам из Ла-Пампы помогают пожарные из Кордовы и Сан-Луиса.

Напомним, в декабре 2017 года в Южной Калифорнии пожарами были охвачены 673 квадратных километра, сгорели более 500 домов.

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