В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг

Вулкан выбросил пепел на высоту до 5 км.

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На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.

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Вулкан выбросил пепел на высоту до 5 км, что стало самым мощным извержением за текущий год, сообщает Xinhua.

В Национальном агентстве по вулканологии Индонезии рассказали, что пепел не мешает авиасообщению, а в эвакуации нет потребности.

Напомним, ученые обнаружили крупный сгусток магмы в подводном вулкане, который находится недалеко от японской провинции Сацума.