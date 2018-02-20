В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг

10:40, 20 февраля 2018
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Вулкан выбросил пепел на высоту до 5 км.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.

Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

Вулкан выбросил пепел на высоту до 5 км, что стало самым мощным извержением за текущий год, сообщает Xinhua.

В Национальном агентстве по вулканологии Индонезии рассказали, что пепел не мешает авиасообщению, а в эвакуации нет потребности.

Напомним, ученые обнаружили крупный сгусток магмы в подводном вулкане, который находится недалеко от японской провинции Сацума.

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