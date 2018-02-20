В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0 (видео)

Информации о жертвах не поступало.

В Мексике произошло землетрясение /Flickr, Matt Katzenberger

В мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались, передает Синьхуа со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу старны.

Землетрясение произошло в 00:56 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к юго-востоку от города Пинотепа-Насьонналь.

Информации о жертвах не поступало. Системы водо- и электроснабжения, а также медицинские ведомства продолжают работать.

Напомним, 16 февраля в южной части Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Из-за подземных толчков люди вышли из домов и офисных центров в мексиканской столице Мехико.