В Украине сегодня без осадков, местами до -10° (карта)

По всей Украине сегодня будет холодно.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков, во всех областях сохранится морозная погода.

Читайте также Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)На востоке без осадков, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -5°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -10°.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

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