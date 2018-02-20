"Зима взбрыкивает": синоптик рассказала об усилении морозов в ближайшие дни
Антициклоны Фриц и Энрик соединятся, в результате чего Украина окажется в зоне их влияния, осадки маловероятны.
Украина 20 февраля начинает попадать в мощную полосу высокого атмосферного давления - антициклонную.
Как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, с севера уже должны ощущаться антициклоны Фриц и Энрик.
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«Именно благодаря антициклонам мы можем зимой любоваться солнцем, а не той беспросветной атлантической, хоть и элегантной, облачной серостью», – отмечает синоптик.
По ее словам, Фриц и Энрик соединятся, в результате чего Украина окажется в зоне их влияния, осадки маловероятны.
«Но поскольку антициклоны с севера, то они притащат с собой воздух арктического происхождения. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -6-12 градусов, на Западе до -9-15 градусов. А днем они, эти столбики, будут крутиться около -1-5 градусов. На Юге будет намекать близкая весна, 0+5 градусов. Но ночью там холодно», – прогнозирует Диденко.
В Киеве также осадков не ожидается. «В столицу затекает холодяка: ночью -6-9, днем -2-4 градуса. Осадки маловероятны. На дорогах скользко. На морозе опять время от времени текут слезы, руки сухие и быстро краснеют, нос забит, дышать даже труднее. Поэтому не рассчитывайте на какие-то длинные прогулки или дела на открытом воздухе. Потому что в дальнейшем морозы еще больше усилятся. Зима взбрыкивает)», – резюмирует синоптик.
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