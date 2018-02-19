В Киеве завтра без осадков, температура до -9°
17:00, 19 февраля 2018
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Днем в столице 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Киеве без осадков, температура до -9°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков, во всех областях сохранится морозная погода.
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Погода в Украине
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Винница-10°... -1°
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Днепропетровск-5°... +2°
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Донецк-5°... +3°
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Житомир-7°... 0°
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Запорожье-4°... +4°
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Ивано-Франковск-10°... 0°
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Киев-5°... -1°
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Кировоград-6°... 0°
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Луганск-4°... +2°
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Луцк-8°... 0°
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Львов-9°... -1°
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Николаев-4°... +3°
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Одесса-5°... +4°
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Полтава-5°... -1°
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Ровно-12°... -1°
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Симферополь-3°... +4°
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Сумы-6°... 0°
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Тернополь-11°... -1°
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Харьков-7°... 0°
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Херсон-4°... +3°
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Хмельницкий-14°... -2°
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Черкассы-6°... 0°
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Чернигов-9°... -2°
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Черновцы-8°... +1°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 89 %
Давление: 765 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 06:56
Закат 17:51
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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