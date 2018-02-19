В Киеве завтра без осадков, температура до -9°

17:00, 19 февраля 2018
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Днем в столице 0°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Киеве без осадков, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков, во всех областях сохранится морозная погода.

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