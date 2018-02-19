Завтра в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 19 февраля 2018
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В центре до -10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков, во всех областях сохранится морозная погода.

На северо-востоке Японии высота снежного покрова превысила 4 метра

На востоке без осадков, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -5°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -10°.

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

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