Завтра в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)
16:30, 19 февраля 2018
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В центре до -10°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков, во всех областях сохранится морозная погода.
На северо-востоке Японии высота снежного покрова превысила 4 метра
На востоке без осадков, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -5°.
На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -7°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -10°.
Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 20 февраля
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Погода в Украине
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Винница-10°... -1°
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Днепропетровск-5°... +2°
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Донецк-5°... +3°
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Житомир-7°... 0°
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Запорожье-4°... +4°
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Ивано-Франковск-10°... 0°
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Киев-5°... -1°
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Кировоград-6°... 0°
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Луганск-4°... +2°
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Луцк-8°... 0°
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Львов-9°... -1°
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Николаев-4°... +3°
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Одесса-5°... +4°
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Полтава-5°... -1°
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Ровно-12°... -1°
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Симферополь-3°... +4°
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Сумы-6°... 0°
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Тернополь-11°... -1°
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Харьков-7°... 0°
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Херсон-4°... +3°
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Хмельницкий-14°... -2°
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Черкассы-6°... 0°
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Чернигов-9°... -2°
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Черновцы-8°... +1°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 89 %
Давление: 765 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 06:56
Закат 17:51
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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