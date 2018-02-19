Циклон "Гита": в Австралии спасли 150 человек
15:38, 19 февраля 2018
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У восточного побережья страны наблюдаются четырехметровые волны.
Из-за тропического циклона "Гита" австралийские власти в понедельник предупредили об опасных условиях для занятия серфингом. У восточного побережья страны наблюдаются четырехметровые волны.
В результате наводнения в Боливии пострадали почти 10 тысяч семей
За прошедшие выходные были спасены более 150 человек, включая 19 человек, которых вытащили из воды в течение 10 минут, когда ситуация на побережье резко изменилась, передает Синьхуа.
Для спасения мужчины, который находился в воде более двух часов, спасатели использовали вертолет.
Напомним, из-за ветра, дождей, оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Санба" на Филиппинах, эвакуировали более 20 тысяч человек.
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