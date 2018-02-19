Во Франции на горнолыжных курортах погибли четыре человека
14:48, 19 февраля 2018
74
Среди погибших один ребенок.
За 18 февраля во Франции на горнолыжных курортах погибли четыре человека: трое в Альпах и один в Пиренеях.
В Японии из-за сильных снегопадов четыре человека погибли, 48 пострадали - СМИ
Так, в Валь д'Изер утром 44-летний отец решил покататься вместе с 11-летней дочерью на трассе, которая была закрыта из-за опасности схода лавин. В результате они погибли из-за мощного снежного потока, сообщает Euronews.
Также в Савойе еще один человек пропал под толщей снега, когда он был на лыжной прогулке. В департаменте Арьеж, в момент празднования возвращения серебряной призерки Олимпиады Перрин Лаффон погиб 19-летний юноша, который совершал спуск на горных лыжах.
Напомним, жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 86 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей