Среди погибших один ребенок.

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За 18 февраля во Франции на горнолыжных курортах погибли четыре человека: трое в Альпах и один в Пиренеях.

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Так, в Валь д'Изер утром 44-летний отец решил покататься вместе с 11-летней дочерью на трассе, которая была закрыта из-за опасности схода лавин. В результате они погибли из-за мощного снежного потока, сообщает Euronews.

Также в Савойе еще один человек пропал под толщей снега, когда он был на лыжной прогулке. В департаменте Арьеж, в момент празднования возвращения серебряной призерки Олимпиады Перрин Лаффон погиб 19-летний юноша, который совершал спуск на горных лыжах.

Напомним, жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека.