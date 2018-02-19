Тропический циклон "Кельвин" принес в Австралию рекордные осадки
Местами скорость ветра достигала 150 км/ч.
Тропический циклон "Кельвин" принес в Австралию рекордные осадки, нынешний февраль станет самым влажным за 122 года.
В результате наводнения в Боливии пострадали почти 10 тысяч семей
"Кельвин" - третий в этом сезоне циклон с именем, который затронул западную Австралию, сообщает Al Jazeera.
Местами скорость ветра достигала 150 км/ч, в городе Брум (штат Западная Австралия) за три дня выпало 492 мм осадков. Таким образом, февраль-2018 станет самым влажным за 122 года.
В то же время отмечается, что Брум не подвержен сильному затоплению благодаря хорошему дренажу. Из-за наводнения страдает округ Кимберли, где дороги стали похожи на океан.
Напомним, из-за ветра, дождей, оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Санба" на Филиппинах, эвакуировали более 20 тысяч человек.
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