Погода на неделю: в Украине сильно похолодает, местами ожидается до -19° (карта)
Самые сильные морозы ожидаются на выходных.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах похолодает.
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В понедельник в Украине практически без осадков. На севере до -7°, на западе и в центре до -12°. На востоке столбик термометра опустится до -8°, на юге до +4°.
Во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков. На севере до -13°.
В среду, 21 февраля, осадки ожидаются на западе и в центре страны. Холоднее всего будет на севере - до -15°. В остальных регионах до -11°.
В четверг практически без осадков. Ночью по стране -17°…-2°, днем на юге до +2°.
В пятницу местами пройдет снег. На севере до -15°, в остальных регионах -3°...-14°.
24 и 25 февраля в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -19°, на остальной территории -18°…-6°. Днем температура по стране -10°...0°. В воскресенье ночью на севере и в центре до -19°, днем в Украине от -11° до -2°.
Народный прогноз
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым. 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.
21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март. 23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы. 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°