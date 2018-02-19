Погода на неделю: в Украине сильно похолодает, местами ожидается до -19° (карта)

Самые сильные морозы ожидаются на выходных.

На этой неделе в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах похолодает.

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В понедельник в Украине практически без осадков. На севере до -7°, на западе и в центре до -12°. На востоке столбик термометра опустится до -8°, на юге до +4°.

Прогноз на 19 февраля / УНИАН

Во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков. На севере до -13°.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН

В среду, 21 февраля, осадки ожидаются на западе и в центре страны. Холоднее всего будет на севере - до -15°. В остальных регионах до -11°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН

В четверг практически без осадков. Ночью по стране -17°…-2°, днем на юге до +2°.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН

В пятницу местами пройдет снег. На севере до -15°, в остальных регионах -3°...-14°.

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

24 и 25 февраля в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -19°, на остальной территории -18°…-6°. Днем температура по стране -10°...0°. В воскресенье ночью на севере и в центре до -19°, днем в Украине от -11° до -2°.

Прогноз на 24 февраля / УНИАН

Прогноз на 25 февраля / УНИАН

Народный прогноз

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым. 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март. 23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы. 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

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