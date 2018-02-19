В результате схода лавины в Италии погибли два человека

Одному человеку удалось спастись.

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Жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека.

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Трое профессиональных альпинистов совершали восхождение на гору Гриньета в районе Лекко, где сошла лавина, сообщает Euronews.

На место трагедии отправили поисковую группу спасателей и кинологов, которые через несколько часов смогли обнаружить под снегом тела погибших. Третий альпинист, оставшийся в живых, сумел вернуться самостоятельно.

Напомним, в течение последних дней в Карпатах сошло шесть снежных лавин, ущерб не нанесен.