В результате схода лавины в Италии погибли два человека

10:41, 19 февраля 2018
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Одному человеку удалось спастись.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека.

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Трое профессиональных альпинистов совершали восхождение на гору Гриньета в районе Лекко, где сошла лавина, сообщает Euronews.

На место трагедии отправили поисковую группу спасателей и кинологов, которые через несколько часов смогли обнаружить под снегом тела погибших. Третий альпинист, оставшийся в живых, сумел вернуться самостоятельно.

Напомним, в течение последних дней в Карпатах сошло шесть снежных лавин, ущерб не нанесен.

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