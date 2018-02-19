В Исландии произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Исландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 19 февраля, в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Читайте также Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на северо-запад от города Хусавик. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в южной части Мексики 17 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.