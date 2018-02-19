В Исландии произошло мощное землетрясение
09:32, 19 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В понедельник, 19 февраля, в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на северо-запад от города Хусавик. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в южной части Мексики 17 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.
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