В Исландии произошло мощное землетрясение

09:32, 19 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Исландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Исландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 19 февраля, в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на северо-запад от города Хусавик. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в южной части Мексики 17 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.

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