В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°.

Целый день в столице будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, температура до -8°.

Читайте также Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 17:16.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 февраля в Украине без осадков, во всех областях сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.