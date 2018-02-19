В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°.
08:30, 19 февраля 2018
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Целый день в столице будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, температура до -8°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер северо-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 17:16.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 февраля в Украине без осадков, во всех областях сохранится холодная погода.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
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Ощущается как: +7 °
Влажность: 86 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
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Видимость: 16 км
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