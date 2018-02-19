В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°.

08:30, 19 февраля 2018
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Целый день в столице будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, температура до -8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 17:16.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 февраля в Украине без осадков, во всех областях сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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