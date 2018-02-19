Сегодня в Украине сохранится морозная погода, без осадков (карта)

На западе до -12°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 февраля в Украине без осадков, во всех областях сохранится холодная погода.

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На востоке практически без осадков, температура до -7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -5°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -10°. В центре без осадков, температура до -10°.

Прогноз на 19 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето.

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