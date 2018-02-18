Погода на 19 февраля: начинает холодать и пол-Украины засыплет снегом

По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет в Сумской и Тернопольской областях, где прогнозируется 2-4 градуса мороза.

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Погода 19 февраля в некоторых областях Украины будет в основном снежной и холодной, а все через фронт сместится на восток, правда на западе и большей части севера, осадки не ожидаются.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Снег 19 февраля является наиболее вероятным на востоке, юго-востоке и в центре, кроме Винницкой области и районов Кропивницкого. Начнет затекать холод". – заметила эксперт.

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Относительно температуры, то, по ее словам, днем вообще ожидается от 1 до 5 градусов мороза.

"На Юге и юго-востоке– 0 – +3 градуса. В Киеве ожидается до -3 градусов. Существенный снег – вряд ли, так, может что-то немного полетать максимум. На дорогах станет слизькіше, осторожно! В дальнейшем морозы окрепнут еще на несколько градусов. Готовьтесь к холодной неделе", – добавляет она.

Прогноз погоды на понедельник, 19 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+-3

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – -1...-3

Винница – 0...-2

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Суммы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...-3

Киев – -1...-3

По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет в Сумской и Тернопольской областях, где прогнозируется 2-4 градуса мороза, а самое теплое в запорожской, Одесской, Николаевской, Закарпатье и в Крыму – здесь ожидается +2 – +4 градуса.