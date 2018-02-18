Погода на 19 февраля: начинает холодать и пол-Украины засыплет снегом
По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет в Сумской и Тернопольской областях, где прогнозируется 2-4 градуса мороза.
Погода 19 февраля в некоторых областях Украины будет в основном снежной и холодной, а все через фронт сместится на восток, правда на западе и большей части севера, осадки не ожидаются.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Снег 19 февраля является наиболее вероятным на востоке, юго-востоке и в центре, кроме Винницкой области и районов Кропивницкого. Начнет затекать холод". – заметила эксперт.
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Относительно температуры, то, по ее словам, днем вообще ожидается от 1 до 5 градусов мороза.
"На Юге и юго-востоке– 0 – +3 градуса. В Киеве ожидается до -3 градусов. Существенный снег – вряд ли, так, может что-то немного полетать максимум. На дорогах станет слизькіше, осторожно! В дальнейшем морозы окрепнут еще на несколько градусов. Готовьтесь к холодной неделе", – добавляет она.
Прогноз погоды на понедельник, 19 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...+-3
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – -1...-3
Винница – 0...-2
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...-3
Суммы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...-3
Киев – -1...-3
По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет в Сумской и Тернопольской областях, где прогнозируется 2-4 градуса мороза, а самое теплое в запорожской, Одесской, Николаевской, Закарпатье и в Крыму – здесь ожидается +2 – +4 градуса.
Погода в Украине
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Винница-6°... +1°
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Днепропетровск-4°... +1°
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Донецк-2°... +2°
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Житомир-6°... +1°
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Запорожье-2°... +2°
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Ивано-Франковск-9°... +2°
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Киев-5°... 0°
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Кировоград-3°... +1°
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Луганск-2°... +2°
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Луцк-7°... +1°
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Львов-9°... +1°
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Николаев-2°... +4°
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Одесса-2°... +5°
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Полтава-5°... 0°
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Ровно-9°... +1°
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Симферополь-2°... +2°
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Сумы-6°... +1°
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Тернополь-8°... +1°
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Харьков-4°... +2°
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Херсон-1°... +2°
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Хмельницкий-9°... +1°
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Черкассы-4°... +2°
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Чернигов-5°... +1°
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Черновцы-4°... +1°