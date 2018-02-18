Синоптики предупреждают о сильном тумане в Украине

13:42, 18 февраля 2018
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Видимость в тумане составит 200-500 метров, специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В воскресенье, 18 февраля, в некоторых областях Украины прогнозируется туман, видимость в тумане составит 200-500 м.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "18 февраля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что погода в воскресенье, 18 февраля, в Украине кардинально не изменится. В западных регионах ожидаются незначительные снегопады, на остальной территории облачно.

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