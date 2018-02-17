18 февраля на Западе будет идти снег, на дорогах – гололедица и туман

17:34, 17 февраля 2018
132

В Киеве 18 февраля облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​от 0 ... до 2 градусов мороза.

Погода 18 февраля в Украине кардинально не изменится / фото УНИАН
Погода 18 февраля в Украине кардинально не изменится / фото УНИАН

Погода в воскресенье, 18 февраля, в Украине кардинально не изменится. В западных регионах ожидаются незначительные снегопады, на остальной территории облачно, гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2 ... + 1 градусов.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В западных областях будет облачно, днем ​​ожидается небольшой мокрый снег, кроме того, на дорогах – гололедица, туман. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах до +2 ...- 3.

На Закарпатье несколько теплее – от +1 до +6 градусов, а в Карпатах днем ​​до -2 ...- 7 градусов.

Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)На севере страны облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​– -2 ... + 1 градусов. В центральных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Столбики термометров будут колебаться днем ​​от -1 ... до +5 градусов.

На востоке синоптики прогнозируют также небольшой снег, туман и гололед. Температура воздуха днем ​​– -2 ... + 4 градуса. Теплее всего будет на юге Украины – до +6 градусов.

В Киеве 18 февраля облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​от 0 ... до 2 градусов мороза.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3 ... + 5

Львов – -1 ... + 1

Ивано-Франковск – -1 ... + 1

Тернополь – -1 ... + 1

Черновцы – -1 ... + 1

Хмельницкий – -1 ... + 1

Луцк – -1 ... + 1

Ровно – -1 ... + 1

Житомир – -1 ... + 1

Винница – 0 ... + 2

Одесса – +3 ... + 5

Николаев – + 3 ... + 5

Херсон – +3 ... + 5

Симферополь – + 4 ... + 6

Кропивницкий – + 1 ... + 3

Черкассы – 0 ... + 2

Чернигов – -1 ... + 1

Суммы – 0 ... -2

Полтава – 0 ... -2

Днепр – + 1 ... + 3

Запорожье – +2 ... +4

Донецк – + 1 ... + 3

Луганск – 0 ... + 2

Харьков – -1 ... + 1

Киев – 0 ... -2

Прогноз погоды на 18 февраля
Прогноз погоды на 18 февраля

Читайте также
В Мексике после мощного землетрясения произошло 122 афтершока (фоторепортаж) В Мексике после мощного землетрясения произошло 122 афтершока (фоторепортаж)
В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Синоптик спрогнозировал, когда в Украину придет весна Синоптик спрогнозировал, когда в Украину придет весна
Жертвами шторма в Рио-де-Жанейро стали четыре человека (видео) Жертвами шторма в Рио-де-Жанейро стали четыре человека (видео)
В Перу произошло землетрясение В Перу произошло землетрясение
Из-за урагана в Пхенчхане пострадали 16 человек Из-за урагана в Пхенчхане пострадали 16 человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +1° В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
760 мм
3.8 м/с
98 %
Лента новостей