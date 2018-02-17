18 февраля на Западе будет идти снег, на дорогах – гололедица и туман

В Киеве 18 февраля облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​от 0 ... до 2 градусов мороза.

Погода 18 февраля в Украине кардинально не изменится / фото УНИАН

Погода в воскресенье, 18 февраля, в Украине кардинально не изменится. В западных регионах ожидаются незначительные снегопады, на остальной территории облачно, гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2 ... + 1 градусов.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В западных областях будет облачно, днем ​​ожидается небольшой мокрый снег, кроме того, на дорогах – гололедица, туман. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах до +2 ...- 3.

На Закарпатье несколько теплее – от +1 до +6 градусов, а в Карпатах днем ​​до -2 ...- 7 градусов.

Читайте также Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)На севере страны облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​– -2 ... + 1 градусов. В центральных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Столбики термометров будут колебаться днем ​​от -1 ... до +5 градусов.

На востоке синоптики прогнозируют также небольшой снег, туман и гололед. Температура воздуха днем ​​– -2 ... + 4 градуса. Теплее всего будет на юге Украины – до +6 градусов.

В Киеве 18 февраля облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​от 0 ... до 2 градусов мороза.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3 ... + 5

Львов – -1 ... + 1

Ивано-Франковск – -1 ... + 1

Тернополь – -1 ... + 1

Черновцы – -1 ... + 1

Хмельницкий – -1 ... + 1

Луцк – -1 ... + 1

Ровно – -1 ... + 1

Житомир – -1 ... + 1

Винница – 0 ... + 2

Одесса – +3 ... + 5

Николаев – + 3 ... + 5

Херсон – +3 ... + 5

Симферополь – + 4 ... + 6

Кропивницкий – + 1 ... + 3

Черкассы – 0 ... + 2

Чернигов – -1 ... + 1

Суммы – 0 ... -2

Полтава – 0 ... -2

Днепр – + 1 ... + 3

Запорожье – +2 ... +4

Донецк – + 1 ... + 3

Луганск – 0 ... + 2

Харьков – -1 ... + 1

Киев – 0 ... -2