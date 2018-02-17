В Мексике после мощного землетрясения произошло 122 афтершока (фоторепортаж)

В субботу на юге центральной Мексики были зафиксированы подземные толчки амплитудой 7,2.

Иллюстрация REUTERS

В Мексике после землетрясения были зафиксированы 122 афтершока. Об этом сообщается в Twitter Национальной сейсмологический службы.

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В субботу, 17 февраля, на юге центральной Мексики были зафиксированы подземные толчки амплитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака. О жертвах сообщений не поступало. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что из-за сильных толчков пострадали дома в штате Оахака.

Как сообщает Reuters, землетрясение ощущалось в мексиканской столице Мехико. По данным агентства, в городе высокие здания качались более одной минуты, а в старом районе Кондеса даже соприкасались. В стенах некоторых домов появились трещины в штукатурке. Агентство отмечает, что подземные толчки были также ощутимы в Гватемале, передает РБК.

Напомним, в сентябре 2017 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, жертвами которого стали 360 человек. Большинство погибших находились в Мехико. Кроме того, повреждения получили 150 тыс. зданий. Ущерб от землетрясения составил более $2 млрд.

Фото REUTERS