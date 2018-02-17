В Мексике после мощного землетрясения произошло 122 афтершока (фоторепортаж)
В субботу на юге центральной Мексики были зафиксированы подземные толчки амплитудой 7,2.
В Мексике после землетрясения были зафиксированы 122 афтершока. Об этом сообщается в Twitter Национальной сейсмологический службы.
В Индонезии произошло землетрясение
В субботу, 17 февраля, на юге центральной Мексики были зафиксированы подземные толчки амплитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака. О жертвах сообщений не поступало. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что из-за сильных толчков пострадали дома в штате Оахака.
Как сообщает Reuters, землетрясение ощущалось в мексиканской столице Мехико. По данным агентства, в городе высокие здания качались более одной минуты, а в старом районе Кондеса даже соприкасались. В стенах некоторых домов появились трещины в штукатурке. Агентство отмечает, что подземные толчки были также ощутимы в Гватемале, передает РБК.
Напомним, в сентябре 2017 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, жертвами которого стали 360 человек. Большинство погибших находились в Мехико. Кроме того, повреждения получили 150 тыс. зданий. Ущерб от землетрясения составил более $2 млрд.
Фото REUTERS
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°