В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

03:34, 17 февраля 2018
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Американский тихоокеанский центр оповещения заявил, что угрозы возникновения цунами из-за подземных толчков нет.

Люди во время землетрясения вышли на улицы / REUTERS
Люди во время землетрясения вышли на улицы / REUTERS

В южной части Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.

Об этом сообщили в Геологической службе США, передает Associated Press.

Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человекПодземные толчки ощущались на юге и в центре страны. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака.

О жертвах информация пока не поступала. В Министерстве внутренних дел Мексики заявили, что из-за землетрясения были повреждены здания в штате Оахака, передает Reuters. Однако, информации о разрушениях пока не поступало.

Associated Press отмечает, что из-за подземных толчков люди вышли из домов и офисных центров в мексиканской столице Мехико.

Американский тихоокеанский центр оповещения заявил, что угрозы возникновения цунами из-за подземных толчков нет.

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