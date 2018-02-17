В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Американский тихоокеанский центр оповещения заявил, что угрозы возникновения цунами из-за подземных толчков нет.
В южной части Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.
Об этом сообщили в Геологической службе США, передает Associated Press.
Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человекПодземные толчки ощущались на юге и в центре страны. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака.
О жертвах информация пока не поступала. В Министерстве внутренних дел Мексики заявили, что из-за землетрясения были повреждены здания в штате Оахака, передает Reuters. Однако, информации о разрушениях пока не поступало.
Associated Press отмечает, что из-за подземных толчков люди вышли из домов и офисных центров в мексиканской столице Мехико.
Американский тихоокеанский центр оповещения заявил, что угрозы возникновения цунами из-за подземных толчков нет.
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