Синоптик спрогнозировал, когда в Украину придет весна
На территории нашей страны в ближайшие две недели не ожидается стойкого перехода суточной температуры в сторону повышения, отметил синоптик.
В текущем году весна в Украину должна прийти "в нормальные сроки".
Об этом рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, передает "Обозреватель".
Он пояснил, что "весна - это переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. Причем, стойкий переход". И предупредил: "Такого перехода в ближайшие 2 недели мы не ожидаем".
Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)В то же время, Кульбида рассказал о том, что, "исходя из тенденций, которые есть, скорее всего, весна должна прийти в нормальные сроки - на севере Украины этот переход осуществляется в середине марта, а на юге Украины еще раньше".
Глава Гидрометцентра также заметил: "Учитывая, что за последние 20-25 лет не произошло серьезных изменений температуры марта месяца по сравнению с предыдущими периодами, то, скорее всего, весна не будет быстрой с быстрым нарастанием температуры. Она немного затянется".
По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, даже с наступлением календарной весны намного теплее не станет. Окончательно морозы уйдут с территории Украины ближе к концу марта.
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