Жертвами шторма в Рио-де-Жанейро стали четыре человека (видео)

16:12, 16 февраля 2018
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Под водой оказались тысячи домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за штормового ветра и сильных дождей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) погибли четыре человека.

Из-за циклона "Санба" на Филиппинах эвакуировали более 20 тысяч человек

Под водой оказались тысячи домов, разбиты сотни машин, поломаны деревья. Из-за оползней разрушены и несколько дорог, говорится в сюжете ТСН.

Из-за непогоды без света остались два госпиталя. По словам местных жителей, такой непогоды не было уже более 20 лет.

Напомним, ураган в Индонезии повредил 161 дом, один человек погиб.

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