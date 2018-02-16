Жертвами шторма в Рио-де-Жанейро стали четыре человека (видео)
16:12, 16 февраля 2018
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Под водой оказались тысячи домов.
Из-за штормового ветра и сильных дождей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) погибли четыре человека.
Из-за циклона "Санба" на Филиппинах эвакуировали более 20 тысяч человек
Под водой оказались тысячи домов, разбиты сотни машин, поломаны деревья. Из-за оползней разрушены и несколько дорог, говорится в сюжете ТСН.
Из-за непогоды без света остались два госпиталя. По словам местных жителей, такой непогоды не было уже более 20 лет.
Штормовой ветер и ливни унесли жизни четырех человек в Рио-де-Жанейро
Напомним, ураган в Индонезии повредил 161 дом, один человек погиб.
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