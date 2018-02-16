Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Сачура

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В пятницу, 16 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 41 км на юго-запад от города Сачура. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек. 11 февраля была подтверждена гибель еще двух туристов из континентальной части Китая.