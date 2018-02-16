Жителей Ивано-Франковщины предупреждают о гололедице на дорогах

Гололедица сохранится в течение всех суток.

На Ивано-Франковщине сохраняется гололедица / УНИАН

Сегодня, 16 февраля, в Ивано-Франковской области ожидается гололедица.

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Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

"В течение суток 16 февраля на дорогах области и города сохранится гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине ожидается похолодание, в воскресенье почти по всей стране пройдет снег.