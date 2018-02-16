Из-за урагана в Пхенчхане пострадали 16 человек

Посетителей олимпийского парка эвакуировали.

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Из-за ураганного ветра в олимпийском Пхенчхане (Южная Корея) пострадали 16 человек, были перенесены старты финалов в женском слаломе и биатлоне.

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Как сообщает Euronews, мощный ветер сдувал информационные и рекламные панно. Непогода нанесла ущерб палаточным конструкциям. Посетителей олимпийского парка эвакуировали, а тех, кто находился в олимпийской деревне, предупреждали об опасности пребывания на открытом воздухе.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес 7 февраля ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за ливней и наводнений.