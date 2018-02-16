Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье ожидаются снегопады (карта)
На западе столбик термометра опустится до -12°
На выходных в Украине ожидается похолодание, в воскресенье почти по всей стране пройдет снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье пройдет снег, -5°...+2°.
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Во Львове завтра без осадков, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье снегопад, -9°…+1°.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем +1°, переменная облачность. В воскресенье ночью -7°, днем +1°, пройдет снег.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -4°...0°. В воскресенье до -8°, снегопад.
В Одессе на выходных пасмурно. В субботу температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье -2°...+4°.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье -7°...-1°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу сильный снег. Температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -4°...0°.
В Симферополе завтра без осадков, -1°...+5°. В воскресенье -4°...+3°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до -3°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье температура до -3°, пасмурно.
В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье -6°...+2°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье пройдет снег, ночью -11°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -4°, днем +4°. В воскресенье пройдет снег, ночью -6°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до +3°. В воскресенье температура до -5°, снегопад.
В Сваляве завтра без осадков, -3°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха -11° …+3°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°