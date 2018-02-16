Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине

10:53, 16 февраля 2018
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Видимость до 200-500 м.

Иллюстрація / REUTERS
Иллюстрація / REUTERS

Сегодня, 16 февраля, во многих областях Украины ожидается туман и гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 16 февраля в южных и западных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Украине практически без осадков в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

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