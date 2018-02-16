У берегов Северных Марианских островов произошло мощное землетрясение

09:37, 16 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 16 февраля, у берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 150 км на юго-восток от острова Сайпан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, ученые обнаружили крупный сгусток магмы в подводном вулкане, который находится недалеко от японской провинции Сацума.

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