У берегов Северных Марианских островов произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 16 февраля, у берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 150 км на юго-восток от острова Сайпан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, ученые обнаружили крупный сгусток магмы в подводном вулкане, который находится недалеко от японской провинции Сацума.