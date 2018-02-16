В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

Вечером до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 февраля, в Киеве без осадков, температура до -5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:10, а зайдет в 17:14.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Украине практически без осадков, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

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