В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

08:30, 16 февраля 2018
33

Вечером до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 февраля, в Киеве без осадков, температура до -5°.

Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:10, а зайдет в 17:14.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Украине практически без осадков, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео) Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6° Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6°
Лесные пожары охватили юго-восток Австралии Лесные пожары охватили юго-восток Австралии
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото) Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
86 %
750 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей