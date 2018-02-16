В Украине сегодня практически без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)

08:10, 16 февраля 2018
98

На юге днем до +13°.

Сегодня в Украине местами пройдет снег / УНИАН
Сегодня в Украине местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 февраля в Украине практически без осадков, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)

На востоке практически без осадков, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Температура до -3°.

В северных областях местами ожидаются снегопады. Температура до -5°. В центре практически без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 16 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео) Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
Лесные пожары охватили юго-восток Австралии Лесные пожары охватили юго-восток Австралии
Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель
Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)
Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото) Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
86 %
750 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей