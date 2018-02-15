В Киеве завтра без осадков, температура до +1°
17:00, 15 февраля 2018
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Завтра в Киеве будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 февраля, в Киеве без осадков, температура до -5°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:10, а зайдет в 17:14.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Украине практически без осадков, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.
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Винница-3°... 0°
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Днепропетровск-1°... +2°
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Донецк-3°... +2°
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Житомир-3°... -1°
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Запорожье-2°... +3°
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Ивано-Франковск-9°... -1°
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Киев-3°... 0°
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Кировоград-1°... +2°
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Луганск-3°... 0°
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Луцк-4°... -2°
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Львов-5°... -1°
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Николаев0°... +3°
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Одесса+2°... +4°
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Полтава-3°... 0°
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Ровно-6°... -2°
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Симферополь0°... +12°
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Сумы-4°... -2°
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Тернополь-4°... -2°
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Харьков-3°... -1°
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Херсон0°... +2°
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Хмельницкий-5°... -1°
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Черкассы-2°... 0°
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Чернигов-4°... -1°
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Черновцы-7°... 0°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +6 °
Влажность: 85 %
Давление: 755 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 07:01
Закат 17:46
Видимость: 11 км
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