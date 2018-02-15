В Украине завтра продолжится оттепель (видеопрогноз)

16:30, 15 февраля 2018
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На юге днем до +13°.

УНИАН
Завтра в Украине немного потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 февраля в Украине практически без осадков, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

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На востоке практически без осадков, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Температура до -3°.

В северных областях местами ожидаются снегопады. Температура до -5°. В центре практически без осадков, температура до +3°.

Согласно народному прогнозу, 16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

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